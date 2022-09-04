طقس اليوم.. أمطار وبرد بجازان وعسير ومكة والمدينة قد تمتد لأجزاء من تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة والرياض، و43 درجة في المدينة المنورة، و44 درجة في الدمام، و37 درجة في جدة، و30 درجة في أبها).
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Source akhbaar24
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