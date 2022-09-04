ننصحك بعدم قيادة السيارة مع وجود عطل بمؤشر الوقود

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يحظى مؤشر الوقود بلوحة عدادات السيارة بأهمية كبرى لأنه يطلع السائق باستمرار على المتبقي من بنزين بخزان الوقود ، و يتكون من نظام مؤشر الوقود من وحدة الإرسال ودوائر كهربائية عدة- ولكن هذا المؤشر تصيبه أعطال تؤدي إلى ظهور قراءات خاطئة حول كمية البنزين الموجودة، مما قد يسبب عطلًا في أجزاء أخرى من السيارة، ويضلل السائق حول حقيقة المتبقى من وقود بالسيارة ، وقد ينفد الوقود في حين يعطي المؤشر علامة مخالفة ، وقد يحدث العكس أن يعطي المؤشر مايفيد بوجود وقود بنسبة معينة ، في الوقت الذي يكون قد نفد الوقود تماما وتتوقف السيارة فجأة – وفي هذا المقال سنعرض المشكلات التي تواجه المؤشر، وطريقة اكتشاف أعطاله، ومشاكل قيادة السيارة في حال تلفه.

أعطال مؤشر البنزين

هناك أربعة اشكال لأعكال مؤشر الوقود وهذه اسبابه

1 – تلف وحدة الإرسال

تعد وحدة الإرسال جزءًا من نظام قياس البنزين، وتتكون وحدة الإرسال والتي تعد جزءا مهما من نظام قياس الوقود بالسيارة ، الى جانب مقياس الجهد الانزلاقي الذي يغير مقدار الجهد الكهربائي الذي يرسله لمؤشر البنزين بناءً على تغيُّر مستوى عوامة الوقود التي تطفو فوق سطح سائل الوقود، وتحتك وحدة الارسال بالمقياس من خلال قطعة اتصال قد تهترئ مع مرور الوقت وقيادة السيارة، مما يؤدي إلى انفتاح الدائرة الكهربائية في المقياس وإعطاء قراءة الخزان الفارغ أو الخزان المملتئ طوال الوقت.

2 – أعطال الدوائر الكهربائية في نظام قياس الوقود

عند حدوث عطل بوحدة الارسال يرسل المؤشر قراءات خاطئة نحو الامتلاء أو الفراغ وفق الدائرة الكهربائية التالفة ، وبسبب اعطال في الدوائر الكهرباية نتيجة لعدم وجود أي تيار يصل إلى وحدة الإرسال أو عدم وصول أي تيار إلى وحدة المؤشر الكهربائية وكذلك نتيجة لتلف في اسلاك التيار الكهربائي الناتج من إحدى دوائر نظام الوقود ، أو صدأ الأسلاك وارتخاؤها، خاصةً في وحدة ضخ الوقود

3 – تلف دائرة مؤشر البنزين الكهربائية

تتسبب هذه المشكلة ببقاء المؤشر على قراءة معينة في جميع الأحوال، وبعدة اشكال منها :

– بقاء المؤشر على قراءة الخزان الفارغ عند تعبئته بشكل كامل ، ويرجع السبب في حدوث هذه المشكلة إلى انفصال كرة العوامة عن ذراعها مما يؤدي إلى تعطُّل وحدة الإرسال ، وتلف في المقاومة الكهربائية (مقياس الجهد الانزلاقي) ، أو صدأ الأسلاك في وحدة الإرسال

– بقاء المؤشر على قراءة الامتلاء دائما ، وسبب ذلك أن المقاومة الكهربائية في وحدة الإرسال ترسل تيارًا كهربائيًّا يشير إلى امتلاء الخزان طوال الوقت.

– المؤشر يتحرك بين قراءة الامتلاء والفراغ بشكل متكرر، وسبب هذه المشكلة يعود لثبات ذراع العوامة عند مستوى معين خاطئ، ثم عودتها إلى المستوى الصحيح لكمية الوقود بشكل متكرر، وذلك بسبب حركة السيارة.

– مشكلة في لوحة أجهزة القياس (لوحة القيادة)

– لأن دائرة المؤشر البنزين تعد جزءًا من هذه الدوائر ، فإن تلف إحدى الدوائر الكهربائية في أجزاء لوحة القيادة يعني ضرورة تبديلها بشكل كامل؛

كيف تكتشف أعطال مؤشر البنزين

يمكن للفرد معرفة وجود مشكلة في مؤشر البنزين بعمل اختبار للوحة الأجزاء الرقمية وفق ما هو مذكور في كتيب الإرشادات الخاص بالسيارة، وفي حال عدم وجود مشكلة في المؤشر فإنه سيتحرك بدورة كاملة نحو القراءة الأكبر عند إجراء هذا الاختبار.

تتعرض الأسلاك المختلفة ابتداءً من أسلاك خزان الوقود، كأسلاك وحدة الإرسال، وأسلاك التأريضللتلف ، خاصةً بعد هطول الثلج والمطر؛ لأن المياه قد تتسرب إلى الأسلاك وتؤدي إلى حصول تماس كهربائي فيها وبالتالي تلفها، مما يعني ضرورة تبديلها.

تلف الصمامات الكهربائية التي تتحكم بالمؤشرات المختلفة في السيارة ، وهنا لابد من استبدال التالف منها

قد تصاب عصا العوامة بالكسور أو تتلف أسلاكها بسبب بللها وصدئها، أو قد تصاب أطراف الوحدة المستقيمة بالاعوجاج، وينصح أيضًا عندما يكون الخزان مملوءًا لأقل من النصف بإجراء اختبار لها باستعمال مقياس متعدد رقمي (ملتيميتر) لتسهل العملية دون الاتساخ بالبنزين،

اختبر أسلاك التشغيل في دائرة مؤشر البنزين الكهربائية باستخدام المقياس المتعدد الرقمي، وستظهر القراءة 12 فولتًا في المركبات القديمة، أما بالنسبة للمركبات الحديثة فينصح بالاستعانة بالمختصين.

مخاطر قيادة السيارة مع عطل مؤشر البنزين

قيادة السيارة مع عطل ما في مؤشر البنزين أمر غير مفضل أو مستحب وهناك مشاكل قط تترتب على هذا الأمر منها :

توقف السيارة المفاجيء بسبب نفاد الوقود الموجود في الخزان

تلف مضخة الوقود؛ نتيجة ارتفاع حرارتها بسبب نفاد الوقود الذي يقوم بتبريدها

تسرب كمية كبيرة من الأتربة المترسبة في قاع الخزان يتسبب في انسداد مرشح الوقود بسبب دخول إليها، الأمر الذي سيؤدي إلى تسرب كمية من هذه الأتربة والشحوم إلى أجزاء نظام البنزين الأخرى .



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Source akhbaar24

