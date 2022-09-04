شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب الدوسري المحتمل.. تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفتح اليوم في دوري روشن 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الهلال ضربة قوية في الشق الهجومي بصفوف بطل آسيا بعد الإصابة التي تعرض لها أحد أهم اعمدة الفريق سالم الدوسري، وفقًا لما ترددته أنباء عدة خلال الساعات القليلة الناقلة.

ويقع الهلال مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري ضيفًا ثقيلًا على الفتح ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي كالتالي..

كل ما يخص مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

توقيت مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023

من المقرر أن تبدأ صافرة البداية مساء اليوم الأحد في الساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023

تُذاع جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الهلال والفتح مساء اليوم عبر شبكة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي طوال النسخة الجارية 2022/2023.

الكشف معلق مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

اُسندت مهمة التعليق الصوتي على مباراة الهلال والفتح للمعلق الشهير جعفر الصليح، ليعلق على أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.

في غياب الدوسري.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفتح اليوم بدوري روشن السعودي 2022/2023

من المتوقع أن تدخل كتيبة دياز بالتشكيل التالي أمام فارس الأحساء..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: موسى ماريجا، جوستافو كويلار، بيريرا، ميشال ريتشارد.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، كاريلو.

آخر مستجدات إصابة سالم الدوسري

أجرى الجناح الأيسر لنادي الهلال فحوصات طبية وإشاعات لتحديد حجم إصابته، مما يقلص فرص مشاركته أمام الفتح.

وساهم الدوسري في فوز الهلال على الخليج والفيحاء بنفس النتيجة (2-0)، في أول جولتين من مسابقة دوري روشن السعودي، بعدما صنع هدفًا في الجولة الثانية.

كيف يدخل الهلال إلى مباراة اليوم أمام الفتح؟

يدخل بطل آسيا إلى مباراة اليوم بفوز مثير حققه على الفيحاء بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من أحداث البطولة.

كيف يدخل الفتح إلى مباراة اليوم أمام الهلال؟

يدخل أصحاب الديار إلى مجريات اللقاء أمام بطل القارة الأسيوية بفوز عريض حققه لاعبي الفريق أمام الباطن بخماسية نظيفة.