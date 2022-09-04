شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الهلال في مواجهة الفتح بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يكشف "السعودية سبورت 365"، غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مواجهة الفتح، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الفتح، مساء اليوم الأحد، عند الساعة 6:35 بتوقيت مكة المكرمة، و5:35 بتوقيت القاهرة، و7:35 بتوقيت أبوظبي.

غيابات الهلال في مواجهة الفتح بدوري روشن

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جانغ هيون سو، ومتعب المفرج، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وصالح الشهري.

ويدخل الهلال المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الفتح في المركز السابع برصيد 3 نقاط.