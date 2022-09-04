شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الجولة الثانية.. جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جمع أنحاء العالم عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، بعد انتهاء الجولة الثانية من البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد انتهاء مجريات الأسبوع الثاني، وذلك يأتي كالتالي..

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة الثانية

المركز الأول - الشباب « 6 نقاط»

المركز الثاني - الهلال « 6 نقاط»

المركز الثالث - التعاون « 6 نقاط»

المركز الرابع - ضمك « 6 نقاط»

المركز الخامس - الطائي « 3 نقاط»

المركز السادس - الاتحاد « 3 نقاط»

المركز السابع - الفتح « 3 نقاط»

المركز الثامن - الرائد « 3 نقاط»

المركز التاسع - التصر « 3 نقاط»

المركز العاشر - أبها « 3 نقاط»

المركز الحادي عشر - الاتفاق « 3 نقاط»

المركز الثاني عشر - الوحدة « 3 نقاط»

المركز الثالث عشر - الخليج « 3 نقاط»

المركز الرابع عشر - الفيحاء « 3 نقاط»

المركز الخامس عشر - العدالة « 3 نقاط»

تعرف على موعد انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022/2023

تنطلق ضربة البداية لمنافسات الجولة الثالث من دوري روشن مساء اليوم الأحد الموافق 4 من سبتمبر الجاري بمواجهة تجمع بين الهلال والفتح

كل ما يخص مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الهلال ضيفًا ثقيلًا على فارس الأحساء مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة:-

- 5:35 بتوقيت القاهرة.

- 6:35 بتوقيت القاهرة.

- 7:35 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم الأحد في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مجريات اللقاء الذي يجمع بين بطل آسيا والفتح، وكذلك جميع مباريات البطولة.

كيف يدخل الهلال إلى مباراة اليوم أمام الفتح؟

يدخل الزعيم إلى مجريات لقاء اليوم أمام الفتح بدفعة معنوية عالية للغاية بعد النتائج المرضية التي حققها كبير القارة الآسيوية منذ انطلاق الدوري حتى الآن.

وحقق الهلال 6 نقاط بعد أن فاز على الخليج في الجولة الأولى بثنائية، وكذلك على الفيحاء.

كيف يدخل الفتح إلى مباراة اليوم أمام الهلال؟

حقق الفتح 3 نقاط منذ انطلاق الدوري السعودي بعد أن فاز على الباطن بخماسية في ثاني جولات البطولة، وخير من التعاون في المواجهة الأولى.

تعرف على بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

حصد الهلال الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، بعد أن جاء على قمة تدريب البطولة برصيد 67 نقطة