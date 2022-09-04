شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته المستجدة 2022/2023.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الثالث مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك يأتي بمباراة تجمع بين الفتح والهلال.

وتبدأ إنطلاقة المباراة التي تجمع بين بطل السعودية وفارس الأحساء في الساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

بالمواعيد.. تعرف على جدول مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022/2023

«الفتح × الهلال»

•الأحد، 4 سبتمبر 2022

- الخامسة وخمسة وثلاثون بتوقيت القاهرة.

- السادسة وخمسة وثلاثون بتوقيت مكة المكرمة.

- السابعة وخمسة وثلاثون بتوقيت أبو ظبي.

«الخليج × العدالة»

•الخميس، 8 سبتمبر 2022

- الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

«الوحدة × أبها»

•الخميس، 8 سبتمبر 2022

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

«الشباب × الطائي»

•الخميس، 8 سبتمبر 2022

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

«الاتفاق × الباطن»

•الجمعة، 9 سبتمبر 2022

- الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. - السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

«الرائد × الاتحاد»

•الجمعة، 9 سبتمبر 2022

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

«الفيحاء × التعاون»

•السبت، 10 سبتمبر 2022

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

«النصر × ضمك»

•السبت، 10 سبتمبر 2022

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

كالعادة تنقل جميع مجريات دوري روشن للمحترفين 2022/2023 عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات البطولة وفقًا لما أكده الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تعرف على بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

حصد الهلال لقب النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، بعد مشوار عصيب من لاعبي الفريق طوال البطولة.

وجاء ذلك بعدما استطاع بطل آسيا الظفر باللقب باحتلاله قمة ترتيب البطولة برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين فقط لا غير عن الوصيف "الاتحاد" الذي ارتكز في الوصافة بعد حصده 65 نقطة.