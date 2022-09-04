برنامج خادم الحرمين للابتعاث: لا يُشترط عُمرٌ محددٌ للمتقدمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أفاد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بأن التقدُّم بطلب الابتعاث متاحٌ للموظف في القطاعيْن العام والخاص، عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار. وقال البرنامج: لا يُشترط عُمرٌ محددٌ للمتقدمين. وأضاف: يمكن للدارس على حسابه الخاص، التقديم للبرنامج وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار.

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