محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ردت شركة المياه الوطنية، على استفسارات بشأن سبب إرسالها رسائل للعملاء خلال الفترة الأخيرة لتنبيههم بزيادة استهلاكهم. وأوضحت الشركة، أن الرسالة التي تصل لأصحاب البيوت عبارة عن خدمة تقدمها شركة المياه الوطنية لتنبيههم بأن استهلاك المياه لعقارهم ارتفع مقارنةً بالحد الاستهلاكي الذي قاموا بوضعه. ولفتت إلى أنها وفرت الخدمة التي تحمل اسم “الحد الاستهلاكي” من أجل مساعدة العميل على وضع حد شهري مناسب من المياه، مع إرسال رسالة له لتنبيهه إذا تجاوز هذا الحد أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “المياه الوطنية” توضح سبب إرسالها رسائل للعملاء عن زيادة استهلاكهم مؤخراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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