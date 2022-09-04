لأول مرة منذ سريان الهدنة.. أزمة وقود خانقة في صنعاء واتهامات لميليشيا الحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد سكان في العاصمة اليمنية صنعاء أن أزمة وقود خانقة بدأت يوم أمس السبت وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة قبل خمسة أشهر.

وندد سكان العاصمة بممارسات وانتهاكات ميليشيا الحوثي التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني على كافة الأصعدة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، أن الصمت الدولي على انتهاكات الحوثي ضوء أخضر لهم للاستمرار، في جرائمهم.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن “الموقف الدولي المتراخي إزاء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ورفضها تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسهم في تمادي المليشيا في ممارساتها التخريبية لجهود التهدئة وإحلال السلام”.

وتابع وزير الإعلام اليمني “تعتبر مليشيا الحوثي الإرهابية الصمت الدولي المخزي وغير المبرر تجاه تعنتها وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة وممارساتها الإرهابية، ضوء أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين”.

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ودعا الإرياني المجتمع الدولي لمراجعة أسلوب تعاطيه في الملف اليمني،وتقديم دعم حقيقي للدولة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.