السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش

︎ . المناطق_واس أنقذت السلطات الفرنسية قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنكلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت السبت.

وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان:” إن دورية بحرية انتشلت السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي، وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية”. كما جرى استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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