︎
.
المناطق_متابعات
قد يعتقد البعض أن فقدان الوزن سريعًا أمرًا مذهلًا لكنه في الحقيقة علامة على مشاكل صحية خطيرة.
وكشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا تيخوميروفا، إلى أن فقدان الوزن بسرعة قد يشير إلى 4 أمراض قاتلة.
وأشارت في مقابلة مع وكالة “Prime” الروسية للأنباء، إلى سرعة فقدان الوزن قد يشير إلى مرض السكري، وضيق مزمن في الشرايين، والتغير المفاجئ في السلوك أو فقدان الوعي.
ودعت لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لشرايين الأطراف، لأنه يمكن أن يكشف عن مرض خطير لدى المدخنين، وهي:
1- السل.
2- السرطان.
3- التسمم الدرقي.
4- السكري.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر فقدان الوزن بسرعة يشير إلى 4 أمراض قاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.