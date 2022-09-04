“ترامب”: “بايدن” عدو الدولة وسنواصل الدفاع عن أنفسنا أمام محاولات الخصوم الزائفة

︎

.



رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على التصريحات الأخيرة للرئيس جو بايدن والتي هاجم فيها “ترامب” وأنصاره واتهمهم بالعمل على نشر الفوضى.

وقال ترامب في خطاب لأنصاره، إن الديمقراطيين فبركوا قصصاً زائفة منها فوزي برئاسة أمريكا بدعم روسي، مشيراً إلى أنه سيدافع عن نفسه أمام المحاولات الزائفة لخصومه “الديمقراطيين”.

وأضاف أن خصومه الذين يستخدمون “FBI” ستفشل كل محاولاتهم لترهيبه، مشدداً على أنه لن يتوقف عن قول الحقيقة وستفشل كل محاولات تكميم أفواه أنصاره.

ووصف ترامب، الرئيس “بايدن” بأنه عدو الدولة، لافتاً إلى أن أقصى اليسار هم مَن يشكلون تهديداً لأمريكا، كما أن “بايدن” يعتقد بأن شعار “جعل أمريكا عظيمة” يُهدد أمن البلاد.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

