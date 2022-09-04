تنبيه الأرصاد يصدر تنبيهًا متقدمًا لأهالي مكة المكرمة وعسير.. ويحذر من الاقتراب من هذه الأماكن

︎

.

المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا- قبل قليل- عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد – عبر تويتر- أن الحالة تشمل ( أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل)

وأضاف أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الأحد، حتى الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم.

وحذر “الأرصاد” من الاقتراب من أماكن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود، قائلًا :” لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.

كما أصدر المركز تنبيهًا آخر، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 8 مساءً.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

