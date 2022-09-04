مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم على مسجد غربي أفغانستان

︎ . المناطق_واس أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الأخير الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غربي أفغانستان وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة 23 آخرين.

وشدد أعضاء المجلس في بيان صادر عنهم اليوم على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الهجمات ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة، حاثين كافة الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد.

وأكد المجلس مجددا ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال المسلحة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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