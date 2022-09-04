شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الجولة الثالثة من دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة والرائد في دوري روشن

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والرائد، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الرائد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد تعادل سلبيًا مع نظيره الاتفاق، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.