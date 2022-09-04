طالب يصيب زميله بكسر الجمجمة في مدرسة بالرياض.. والأم تروي التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قالت والدة الطالب «أسامة الغامدي»، إنَّ نجلَها أُصيبَ بكسرٍ بالجمجمة ونزيف داخلي حاد، بعد سقوطه على رأسه مدفوعا من قبل زميله.
وأضافت والدة الطالب المصاب، «أصيب ابني في مدرسة البديعة الابتدائية بحي “نجم الدين”، في الرياض»
وأكملت، «لقد سال دم ابني من أنفه بعد اعتداء زميله (عريف الصف) عليه؛ حيث طلب أسامة الذهاب إلى دورة المياه، بينما طرحه زميله أرضًا بطريقة مشابهة لحركات المصارعة؛ فأصيب في الدماغ».
وأردفت والدة الطالب المصاب، «تلقيت اتصالًا يوم الثلاثاء الماضي من مدرسة ابني وطلب مسؤولوها حضوري إليها؛ لسفر والد الطفل، وحضرت لأفاجأ بابني معزولا في غرفة».
وواصلت، «نقلت أسامة إلى مستشفى “الملك سلمان بن عبدالعزيز” بسيارتي، وبعد الكشف عليه، تم نقله إلى مستشفى الشميسي.
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وتابعت الأم، تبيَّن أنَّ ابني بحاجة إلى عملية، عقب تشخيص حالته «كسر في الجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ».
واختتمت، تم إجراء العملية لابني لكنَّه ظلَّ في العناية الفائقة، وأطالب بتحقيق في الحادث وبحق ابني من زميله الذي كاد أن يتسبب في إعاقة له.
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