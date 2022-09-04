شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من نونو سانتو لإدارة الاتحاد قبل مباراة النصر.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمر الجاري عن تقدم المدير الفني لنادي اتحاد جدة "نونو سانتو"، بطلب إلى إدارة الفريق بخصوص نجم العميد.

طلب من سانتو إلى إدارة الاتحاد

قدم المدير الفني نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، طلبًا خاصًا وفقًا لما أشارت إليه المستجدات الصحفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

طلب "عاجل" من نونو سانتو قبل موقعة النصر

وبحسب المعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية"، في فإن المدرب البرتغالي طلب من الجهاز الطبي في الاتحاد سرعة تجهيز النجم محمد الصيعري المنضم حديثًا إلى صفوف العميد، من أجل الاستعانه بخدماته في المباراة القادمة أمام النصر.

وجاء ذلك من أجل تعويض إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة 4 أشهر، وأن الفريق بحاجة ماسة لمهاجم في هذا التوقيت.

كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي بنسخته الجارية2022/2023.

ومن المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الرائد في غضون الأيام القليلة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ونرصد لكم في السطور التالية كل ما يخص مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام المباراة مساء الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، عبر أن تبدأ ركلة البداية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، جميع مجريات اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الاتحاد والرائد يوم الجمعة القادم.

موقف الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

يقع الاتحاد في المركز السادسة برصيد 4 نقاط فقط لا غير.

وجاء ذلك بعدما حقق فوز في الجولة الأولى أمام العادلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما تعادل أمس السبت في ثاني المواجهات دون أهداف في مواجهة جمعته أمام الاتفاق.

موقف الرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يحتل الرائد المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، برصيد 3 نقاط.