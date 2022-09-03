الفتح ينهي تحضيراته لمواجهة الهلال في الدوري

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لاستضافة الهلال غداً الأحد ضمن الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.

وركز المدير الفني للفريق السيد دونيس على الجوانب التكتيكية بشكل كبير، إذ انطلق المران بعمليات الإحماء بعدها عمد السيد دونيس على تطبيق تدريبات فنية مختلفة من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات معينة.

واختتم المران بمناورة تكتيكية شهدت حماساً كبيراً من قبل اللاعبين، وعمل من خلالها دونيس على تطبيق النهج الذي ينوي مواجهة الهلال به.



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Source akhbaar24

