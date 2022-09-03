︎
.
توَّج أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجواد قسورة الخالدية بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة.
ويحصل الفائز بجائزة كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنفة من قبل الاتحاد الدولي، والمخصصة للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات على المسار الرملي، على جائزة قدرها مليون ريال.
يذكر أن نادي سباقات الخيل قد نظم، اليوم (السبت)، حفله الـ33 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، بجوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أمير “مكة” يتوج الجواد قسورة الخالدية بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.