أمير “مكة” يتوج الجواد قسورة الخالدية بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة

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توَّج أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجواد قسورة الخالدية بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة.

ويحصل الفائز بجائزة كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنفة من قبل الاتحاد الدولي، والمخصصة للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات على المسار الرملي، على جائزة قدرها مليون ريال.

يذكر أن نادي سباقات الخيل قد نظم، اليوم (السبت)، حفله الـ33 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، بجوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال.



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Source akhbaar24

