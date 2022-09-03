الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يجرف أراض بشمال رام الله لربط المستوطنات ببعضها البعض

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المناطق_واس
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تجريف مساحات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله، يهدف لربط المستوطنات الجاثمة في المنطقة بعضها ببعض.
وأشارت إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد يزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض، لافتةً إلى أن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.
ودانت الخارجية الفلسطينية -في بيان صحفي اليوم- القيود والتقييدات التي ينوي الاحتلال الغاشم تنفيذها على الأجانب الراغبين في دخول الضفة والإقامة فيها، أو لأغراض العمل أو الدراسة أو ممارسة أي نشاط تطوعي، بما يعنيه ذلك من تدمير لواقع الأسر الفلسطينية والدراسة والتبادل الثقافي والأكاديمي مع دول العالم.
ورأت الوزارة أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال، أعطاها الوقت اللازم لاستكمال تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية على حساب أرض دولة فلسطين والقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع، ويفتحه على مصراعيه أمام دوامة لا تنتهي من العنف.
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Source almnatiq
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