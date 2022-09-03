انتشار مواقع شحن السيارات الكهربائية بالرياض

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المناطق_الرياض

تشهد مدينة الرياض مؤخراً انتشاراً لمواقع شحن المركبات بالطاقة الكهربائية؛ وذلك في ظل الانتشار الواسع عالمياً للسيارات التي تعتمد على الطاقة النظيفة بدلاً من المشتقات النفطية.

واتجه الكثيرون من محبي التقنيات الجديدة لشراء السيارات الكهربائية؛ لما لهذا النوع من المركبات من أدوار مهمة في الحفاظ على البيئة؛ وهو ما قابله تشجيع من بعض المواقع التجارية في الرياض لأصحاب هذا النوع من السيارات؛ بتقديم الشحن الكهربائي لمركباتهم مجاناً في مواقف السيارات التابعة لها.

من جهته، أكد الخبير التقني عبدالله السبع؛ أن بعض المراكز التجارية تقدم الخدمة مجاناً، إلا أن الكثير يعمد لتزويد مركبته بالطاقة الكهربائية في المنزل.

وحول كمية استهلاك مركبته، قال السبع إن استهلاك الطاقة الكهربائية للمركبة في فصل الصيف يكون أكثر من فصل الشتاء بسبب حرارة الأجواء.

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Source almnatiq

