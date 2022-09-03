منافس قوي لهواتف أندرويد.. “نوكيا” تعلن عن هاتفها الجديد الصديق للبيئة Nokia X30 5G

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أعلنت شركة نوكيا الفنلندية، عن إطلاق هاتفها المميز الأحدث Nokia X30 5G، المصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%؛ ليكون أحد الهواتف الصديقة للبيئة الذي سينافس أجهزة أندرويد الحديثة بقوة.

ويتميّز الهاتف الجديد بإطار معدني مع لوحة خلفية من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 65%، حيث يصل الأمر إلى تصنيع صندوق البيع بالتجزئة الخاص بالهاتف من الورق المعاد تدويره بنسبة 94%.

كما يتميز زوج الكاميرات الخلفية بطبقة حماية من زجاج Gorillas Glass، مزودة بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري OIS، ومتصلة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، فيما تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة مميز 16 ميجابكسل؛ لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتتضمّن مواصفات الهاتف؛ وفقاً لموقع “gsmarena” المتخصص، شاشة AMOLED 6.43 بوصة بجودة FHD + وبدقة 1080 × 2400 بكسل، ومزودة بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، إلى جانب معالج Snapdragon 695، مع ذاكرة 6 + 128 جيجابايت و8 + 256 جيجابايت.

كما تتضمن المواصفات بطارية بقوة 4200 ملّي أمبير في الساعة، والتي تشحن بقوة 33 وات عبر منفذ USB-C 2.0، حيث ستقدم الشركة تحديثات لنظام تشغيل الهاتف (أندرويد 12) لمدة 3 سنوات، مع 3 سنوات من تصحيحات الأمان، وضمان ممتد لمدة 3 سنوات، مع دعم تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، وسعر يبدأ من حوالي 530 يورو.



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Source akhbaar24

