“الرياض” تستضيفُ الاجتماعَ الـ 25 لوزراء دول مجلس التعاون المعنيين بالشؤون البلدية الخميس المقبل

︎

.

المناطق_الرياض

تستضيف مدينة الرياض – الخميس المقبل- الاجتماعَ الـ 25 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالشؤون البلدية بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .

وتأتي الاجتماعات في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأهداف التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز جهود القطاعات البلدية الخليجية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمواطني وضيوف دول الخليج.

ويناقش قادة القطاع البلدي بدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ المبادرات الخاصة بإستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021م، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال فرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات، واعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، إضافة إلى إقامة الأسبوع البلدي الخليجي، وتدشين كود البناء الخليجي.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات تحضيرية استباقية للجان التنسيقية والفنية المعنية بشؤون البلديات، إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأصحاب المعالي والسعادة؛ للاطلاع على أبرز المشروعات المنجزة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

