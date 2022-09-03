2107 مخالفين يضبطون يوميا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة، وذلك خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي عن ضبط 14750 مخالفا بمعدل 2107 مخالفين يوميا. ــــــــــــ المخالفون - 14750 مخالفا. - 8684 نظام الإقامة. - 4028 أمن الحدود. - 2038 نظام العمل. ـــــــــــــــــــــــ - 225 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %30 يمنيون. - %58 إثيوبيون. - %12 جنسيات أخرى. - 34 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. ــــــــــــــــــــــــ - 22 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 44974 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 42064 رجلا. - 2910 نساء. - 33812 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 2151 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 10847 رحلوا.



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