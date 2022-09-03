مواصلة العمل بطريق الباحة - الرياض

يأتي ذلك سعيًا من وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ومن منطلق اهتمامها البالغ بقطاع الطرق في المملكة، ورغبةً في رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.
ونجحت الوزارة في الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقى أربع مراحل جار العمل على تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% والتي يبلغ طولها 5 كم، كما سجلت المرحلة الرابعة وطولها 16 كم نسبة إنجاز بلغت 67%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 44% وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 27%، والتي يبلغ طولها 33 كم، كما يتم استكمال التقاطع، والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 51%.
وعملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طوال أكثر من 70 عامًا على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والمساهمة في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 75 ألف كم.
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