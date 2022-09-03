عبدالله المعلم: أكثر من 2 مليون لغم مزروعة في اليمن دون خرائط أو إرشادات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الدكتور عبدالله المعلم “مدير المساعدات الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة” أن مشروع مسام من أكثر المشاريع النوعية، الإنسانية، النبيلة التي يسعي لها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن هذا المشروع يتم من خلاله تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الإنقلابية في اليمن، كما يعلم الجميع أن هناك أكثر من 2 مليون لغم في اليمن مزروعة دون خرائط ودون إرشادات.

وأضاف أن هذا المشروع في مرحلته الرابعة الآن، وقد تكلف حتي الآن ما يزيد علي 134 مليون دولار.