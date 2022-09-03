تعرف على التعويضات التي يقدمها «الأخطار المهنية» للمشترك في التأمينات الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - يقدم فرع الأخطار المهنية للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية العديد من التعويضات وذلك في حالة حدوث إصابة أثناء العمل:

ومن بين هذه التعويضات:

العناية الطبية والبدلات اليومية خلال الإجازة المرضية.

التعويضات النقدية في حالة العجز المستديم الكلي أو الجزئي.

تقديم منحة لعائلة المصاب في حالة وفاته

تبدأ مسؤولية المؤسسة بموجب هذا النظام حين يتوقف المشترك عن العمل .

تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المتعاقدة مع المؤسسة ولا يتم تحميل المصاب أي نفقة.

ويسري النظام على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، مما يساهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن هذا النظام فرعين، وهي:

فرع المعاشات: يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين عنه.

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فرع الأخطار المهنية: يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، ويقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.