اخبار دوليه – الملك الاردني يحضر عقد قران الأمير غازي

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين،‭ ‬جرى‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬صفر‭ ‬1444‭ ‬هجرية،‭ ‬الموافق‭ ‬للثالث‭ ‬من‭ ‬أيلول‭ ‬2022‭ ‬ميلادية،‭ ‬تسجيل‭ ‬عقد‭ ‬قران‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬محمد،‭ ‬على‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬مريم،‭ ‬أميرة‭ ‬ترنوفو‭.‬

وحضر‭ ‬عقد‭ ‬القران‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬الحسن‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬محمد‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬يرفع‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الهاشمي‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬عميد‭ ‬آل‭ ‬البيت‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الهاشمية‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهنئة‭ ‬والتبريك،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬وصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬مريم‭ ‬غازي‭ ‬ويكلأهما‭ ‬برعايته‭. ‬