اخبار دوليه – الملك الاردني يحضر عقد قران الأمير غازي

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، جرى اليوم السبت الواقع في السابع من صفر 1444 هجرية، الموافق للثالث من أيلول 2022 ميلادية، تسجيل عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو.
وحضر عقد القران صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد.
وبهذه المناسبة، يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته.
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