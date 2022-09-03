عارض جديد لجدري القرود يهدد القلب

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭ ‬لرجل‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬المستشفى،‭ ‬عارضا‭ ‬جديدا‭ ‬مرتبطا‭ ‬بفيروس‭ ‬جدري‭ ‬القرود،‭ ‬قد‭ ‬يظهر‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬إصابتهم‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الصن‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬أصيب‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬بالتهاب‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬أعراض‭ ‬الإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬جدري‭ ‬القردة‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المصابين‭ ‬بالتهاب‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬يتعافون‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مضاعفات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬نادرة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الالتهاب‭ ‬شديدا،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ضرر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬القلب‭.‬

وقال‭ ‬المسعفون‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬كيس‭ ‬ريبورتس‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬وينتشر‭ ‬هذا‭ ‬الضيق‭ ‬أيضا‭ ‬عبر‭ ‬ذراعه‭ ‬اليسرى،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬لعيادة،‭ ‬بسبب‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬عليه‭.‬

وقالت‭ ‬آنا‭ ‬إيزابيل‭ ‬بينهو،‭ ‬مديرة‭ ‬طب‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬ساو‭ ‬جواو‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬بالتهاب‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬الحاد‭ ‬كمضاعفات‭ ‬محتملة‭ ‬مرتبط‭ ‬بجدري‭ ‬القرود‭ ‬‮«‬‭.‬

وتعرف‭ ‬العلماء‭ ‬على‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬رصد‭ ‬الفيروس‭ ‬في‭ ‬قرود‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬عام‭ ‬1958،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬اكتشف‭ ‬لدى‭ ‬القوارض‭ ‬أيضا‭.‬

ورصد‭ ‬المرض‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬وانتشر‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬ووسط‭ ‬إفريقيا‭.‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بدأت‭ ‬حالات‭ ‬المرض،‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬الحمى‭ ‬وآلام‭ ‬العضلات‭ ‬وبثور‭ ‬الجلد‭ ‬الكبيرة،‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬مجددا‭ ‬وبسرعة‭ ‬بأنحاء‭ ‬ال