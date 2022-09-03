أغرب من الخيال.. راعي أغنام يصبح مليونيرا في لحظة..!

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬قصة‭ ‬أغرب‭ ‬من‭ ‬الخيال‭ ‬بولاية‭ ‬سنار‭ ‬بالسودان،‭ ‬تحول‭ ‬شاب‭ ‬سوداني‭ ‬من‭ ‬راعي‭ ‬أغنام‭ ‬بسيط‭ ‬إلى‭ ‬مليونير‭ ‬في‭ ‬لمحة‭ ‬بصر،‭ ‬حين‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬كنز‭ ‬من‭ ‬الذهب‭.‬

ولم‭ ‬يتوقع‭ ‬الشاب‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬أن‭ ‬صدفة‭ ‬سعيدة‭ ‬ستقلب‭ ‬كيانه‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬وتحول‭ ‬حياته‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬إلى‭ ‬الغنى‭ ‬في‭ ‬لحظات‭.‬

‭ ‬وتضاربت‭ ‬الروايات‭ ‬حول‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬القصة،‭ ‬ففيماقال‭ ‬البعض‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬وجد‭ ‬بالصدفة‭ ‬جرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالذهب،‭ ‬حيث‭ ‬حظي‭ ‬بفخارة‭ ‬أثناء‭ ‬استرخائه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جرفت‭ ‬السيول‭ ‬التراب‭ ‬حولها‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬انكشف‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬منها،‭ ‬حتى‭ ‬ضرب‭ ‬بعصاه‭ ‬الجزء‭ ‬المكشوف‭ ‬ليتفاجأ‭ ‬بوهج‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس،‭ ‬فأخرج‭ ‬الجرة‭ ‬وبداخلها‭ ‬أساور‭ ‬وقلائد‭ ‬وسبائك‭ ‬ذهبية‭ ‬مختلفة‭ ‬الحجم‭ ‬والوزن‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الرواية‭ ‬الثانية،‭ ‬فسردها‭ ‬ابن‭ ‬عم‭ ‬الراعي‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬الواقعة‭ ‬حدثت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كان‭ ‬ابن‭ ‬عمه‭ ‬يرعى‭ ‬غنم‭ ‬القوم‭ ‬مع‭ ‬صديقه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فنقوقة‭ ‬الجبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬صادف‭ ‬رجلا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬عربة‭ ‬نصف‭ ‬نقل،‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬بتشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬يدوي‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الذهب،‭ ‬ولم‭ ‬يلبث‭ ‬إلا‭ ‬قليلا‭ ‬حتى‭ ‬أصدر‭ ‬الجهاز‭ ‬صافرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المعدن،‭ ‬فحمل‭ ‬ما‭ ‬يستطيع‭ ‬حمله‭ ‬وغادر‭ ‬المكان‭ ‬مسرعا‭ ‬وخوفا‭ ‬على‭ ‬حياته‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قريب‭ ‬الشاب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ابن‭ ‬عمه‭ ‬الراعي‭ ‬وصديقه‭ ‬بدآ‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬والتنقيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجدا‭ ‬الذهب‭ ‬أيضا،‭ ‬ثم‭ ‬توجها‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬سنجة‭ ‬حاضرة‭ ‬ولاية‭ ‬سنار‭ ‬لبيعه‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬جبل‭ ‬موية‭ ‬يقع‭ ‬بولاية‭ ‬سنار،‭ ‬ويبعد‭ ‬حوالى‭ ‬25‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭.‬

ويشتهر‭ ‬الموقع‭ ‬بمدافنه‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬سنار‭ ‬أو‭ ‬سلطنة‭ ‬الفونج‭ (‬1504-‭ ‬1821م