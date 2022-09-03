قنوات عين تعلن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف من الأول وحتى السادس الابتدائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت قنوات عين، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني، والمقرر عرضها على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب http://bit.ly/3rZi40h أو منصة مدرستي.

كما كشفت عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني، والمقرر عرضها عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h أو منصة مدرستي.