محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة النادي الأهلي ملف التعاقدات الأجنبية لفريق كرة السلة الأول، بعد أن نجحت في التوقيع مع المحترفين الأمريكيين ديفين إيبانكس (32 عاما) ودياندري ليجينز (34 عاما).
وسبق لإيبانكس وليجينز خوض تجربة احترافية في دوري كرة السلة الأمريكية (NBA)، حيث لعب إيبانكس في صفوف لوس أنجليس ليكرز لثلاث سنوات (2010-2013)، فيما لعب ليجينز مع أورلاندو ماجيك وأوكلاهوما ثاندر وميامي هيت وكليفلاند كافاليرز وميلووكي باكس وبيليكانز، قبل أن يخوض تجربة ناجحة في الدوري البريطاني، توجها بتحقيق لقب الدوري مع فريق لندن ليونز، وخطف جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائيات، وأفضل لاعب دفاعي في البطولة، واختير ضمن تشكيلة فريق الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الأهلي يدعم صفوف السلة بثنائي «NBA» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.