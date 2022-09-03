اخبار الرياضه السعوديه الأهلي يدعم صفوف السلة بثنائي «NBA»

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة النادي الأهلي ملف التعاقدات الأجنبية لفريق كرة السلة الأول، بعد أن نجحت في التوقيع مع المحترفين الأمريكيين ديفين إيبانكس (32 عاما) ودياندري ليجينز (34 عاما).

وسبق لإيبانكس وليجينز خوض تجربة احترافية في دوري كرة السلة الأمريكية (NBA)، حيث لعب إيبانكس في صفوف لوس أنجليس ليكرز لثلاث سنوات (2010-2013)، فيما لعب ليجينز مع أورلاندو ماجيك وأوكلاهوما ثاندر وميامي هيت وكليفلاند كافاليرز وميلووكي باكس وبيليكانز، قبل أن يخوض تجربة ناجحة في الدوري البريطاني، توجها بتحقيق لقب الدوري مع فريق لندن ليونز، وخطف جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائيات، وأفضل لاعب دفاعي في البطولة، واختير ضمن تشكيلة فريق الموسم.