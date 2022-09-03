تعليم الرياض: انطلاق اختبارات مهاراتي غدًا.. وهذه أهم أهدافها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة تعليم الرياض انطلاق اختبارات مهاراتي، يوم غدٍ الأحد 8 /2 / 1444هـ ، بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اختبارات مهاراتي تستهدف المهارات الأساسية المكتسبة لدى الطلبة في مواد: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي ( السنة المشتركة) في المعارف والمهارات التي الخليج 365 لهم دراستها.

وتستهدف اختبارات مهاراتي بالتفصيل ما يلي:

– تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة

– تشخيص وتحليل نواحي القوة ومكان الضعف لدى الطلبة

– توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم وقطاعات الوزارة

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أما عن فترة تنفيذ الاختبار فهي كالتالي:

– الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ

– الأسبوع الخاص من الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ.

وبينت إدارة تعليم الرياض، أن الاختبارات ستنفذ حضوريا في المدرسة، ويقدم الاختبار إلكترونيا للطلبة على شكل كراس اختبار يحوي مادة أو ماديتين، وزمن الاختبار ساعة ونصف من بداية الحصة الثانية.

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