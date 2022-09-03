حرس الحدود التونسي يحبط 14 عملية هجرة غير شرعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن حرس الحدود التونسي اليوم، إحباطه 14 عملية هجرة غير شرعية انطلقت أمس من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.

وأفادت مصادر أمنية تونسية أنه تم خلال عمليات الاعتراض نجدة وإنقاذ 284 مهاجرا من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة.

وأشارت المصادر إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.