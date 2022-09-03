شكرا لقرائتكم خبر عن فوز قاتل للتعاون أمام النصر في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، أن يحقق الفوز أمام نظيره النصر، بهدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

التعاون يفوز بهدف قاتل على النصر

وتمكن فريق التعاون، أن يسجل هدف الفوز أمام النصر في الدقائق الأخيرة القاتلة في المباراة، في الدقيقة 90+13، عن طريق سميحان النابت، بعدما تم إلغاء هدف للفريق أيضًا في الدقيقة 90، الذي سجل عن طريق سعد بلعبيد، بعد أن تم العودة للفار.

وكان الشوط الأول من المباراة حسم بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد تبادل للهجمات من جانب الفريقين.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط محتلًا المركز التاسع.