شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف ونتيجة مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والتعاون بفوز التعاون بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ملخص ونتيجة مباراة النصر والتعاون

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد انتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، وبعدها حاول فريق النصر منذ بداية المباراة من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف كما بدأ اللقاء.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقين كثيرًا من اجل احراز الهدف الأول ولكن دون جديد واعتقد الجميع ان المباراة قد انتهت ولكن في الدقيقة 112 سجل سميحان ضيدان التابت الهدف الأول لصالح فريق التعاون لتنتهى المباراة بفوز التعاون القاتل بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة يتلقى فريق النصر الهزيمة الأولى له في بطولة دوري روشن السعودي تحت قيادة المدرب الإسباني رودي جارسيا.

هدف المباراة الوحيد