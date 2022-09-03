شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة السعودية وعشاق نادي النصر من معرفة ماهو موعد مباراة الفريق القادمة في بطولة دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها وذلك بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون والتي كانت اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجارى.

موعد مباراة النصر القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القادمة ضد ضمك يوم السبت المقبل الموافق 10 سبتمبر الجارى في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق فعاليات مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تلقى الهزيمة على يد التعاون بهدف دون رد في الدقيقة 110 من المباراة عن طريق سميحان ضيدان النابت.

القنوات الناقلة لمباراة النصر القادمة ضد ضمك

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة النصر القادمة ضد ضمك عبر قنوات SSC الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي.