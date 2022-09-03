شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الغضب.. ملخص ونتيجة مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز على حساب إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الخامسة من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب سان سيرو.

ملخص ونتيجة مباراة ميلان وإنتر ميلان

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم فريق إنتر ميلان في البداية عن طريق مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة الواحدة والعشرين، وبعدها وفي الدقيقة الثامنة والعشرين سجل رفائيل لياو الهدف الأول وهدف التعادل لينتهى شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة الرابعة والخمسين سجل اوليفيه جيرو الهدف الثاني وهدف التقدم لصالح فريق ميلان بطريقة جميلة، وبعدها وفي الدقيقة الستين سجل رفائيل لياو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرد إدين ديجكو بالتسجيل الهدف الثاني وهدف العودة من جديد لصالح فريق إنتر ميلان لتنتهى المباراة بفوز ميلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ميلان إلى النقطة رقم 11 في المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة رقم تسعة في المركز الخامس.