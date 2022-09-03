شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الهلال والفتح في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم في الموسم الكروى الجديد 2022-2023، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لتلك المواجهة.

موعد مباراة الهلال والفتح

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفتح يوم غد الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في إطار الجولة الثالثة والافتتاحية من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023، في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية معقل فريق الفتح.

وتنطلق مواجهة الهلال ضد الفتح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان فريق الهلال قد حقق فوز صعب في المباراة الماضية على حساب الفيحاء بينما حقق الفتح الفوز أيضًا في المباراة الماضية على حساب الباطن.

تحديد موعد عودة نجم النصر للملاعب بعد التعافي من إصابته تحكيم قطري لإدارة مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي.