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موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الهلال والفتح في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم في الموسم الكروى الجديد 2022-2023، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لتلك المواجهة.

موعد مباراة الهلال والفتح

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفتح يوم غد الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في إطار الجولة الثالثة والافتتاحية من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023، في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى معقل فريق الفتح.

وتنطلق مواجهة الهلال ضد الفتح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان فريق الهلال قد حقق فوز صعب في المباراة الماضية على حساب الفيحاء بينما حقق الفتح الفوز أيضًا في المباراة الماضية على حساب الباطن.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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