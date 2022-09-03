شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد عودة نجم النصر للملاعب بعد التعافي من إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن الموعد المحدد من أجل عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.

الغنام يغيب عن النصر بسبب الإصابة

ويغيب سلطان الغنام ظهير أيمن نادي النصر السعودي، عن الفريق طيلة الفترة الماضية بداعي الإصابة في العضلة الضامة، ولكنه أصبح قريب للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكدت صحيفة "اليوم السعودية"، أن سلطان الغنام سوف ينتظم في تدريبات نادي النصر، خلال الأسبوع المقبل، عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويغيب اللاعب عن مباراة فريقه المقامة حاليًا ضد نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر يواجه التعاون في دوري روشن

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضيفًا على نظيره التعاون، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، مساء اليوم السبت.

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى.. دافيد اوسبينا

في خط الدفاع.. كونان، عبدالله مادو، الفارو جوانزاليس، عبدالاله العمري

في خط الوسط.. عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، لويس جوستافو، النجعي، خالد الغنام

في الهجوم.. فينسنت أبوبكر

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد التعاون في المركز السابع برصيد 3 نقاط.