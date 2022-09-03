شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الاتفاق في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل العميد لخوض مباراة الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

‏تشكيل اتحاد جدة في مواجهة الاتفاق

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني

في خط الوسط.. برونو هنريكي، طارق حامد، هيلدر كوستا، عبدالرحمن العبود

وفي الهجوم.. إيجور كورنادو، رومارينهو

‏ دكة بدلاء اتحاد جدة

أحمد بامسعود، هارون كمارا، زكريا هوساوي، مدالله العليان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، عوض الناشري، نور الدين بحار، عبدالله الجدعاني

ويدخل اتحاد جدة اللقاء محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتفاق في المركز الحادي عشر دون نقاط.