شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة اتحاد جدة والاتفاق في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة معلق مباراة اتحاد جدة والاتفاق في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب الملك عبدالله الرياضية اليوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى.

وتنطلق فعاليات مباراة اتحاد جدة والاتفاق في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة اتحاد جدة والاتفاق

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة اتحاد جدة والاتفاق عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي عيسي الحربين على مجريات تلك المباراة.

ويسعي كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة من أجل مواصلة الضغط على الهلال صاحب المركز الأول في دوري روشن السعودي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع

وجاءت تشكيل اتحاد جدة المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: برونو هنريكي، أندريه فيليبي، عبدالرحمن العبود

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينهو، عبد العزيز البيشي