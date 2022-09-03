اندلاع حرائق بولاية كاليفورنيا

محمد بن مسعود - الدمام - ولم يجد سكان المواقع المتضررة والقريبة من الحرائق ملاذًا لهم سوى الهرب، خوفًا من تداعياتها الكارثية. واندلعت الحرائق في ولاية كاليفورنيا من جرَّاء موجة الحر الشديدة التي تجتاحها، حيث تضررت المنازل والطرقات، وفق «الحدث». أخبار قد تهمك وتسسب الحرائق في أضرار مادية وإصابات لدى سكان المواقع التي طالتها، واستنفرت السلطات جهودها للسيطرة عليها. وتتفاقم الأزمة لدى سكان المناطق المتضررة الذين تزايد معدلات نزوحهم، مع سرعة الرياح التي تصل إلى 36 ميلًا في الساعة الواحدة. وقررت السلطات رفع حالة الطوارئ في الولاية، وألزمت السكان بتقليل استخدام الطاقة، وطالبت مالكي السيارات الكهربائية بعدم شحنها.

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