محمد بن مسعود - الدمام - وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، أن البراءات الخمسة عبارة عن ٤ أدوات جراحية، بالإضافة إلى جهاز أشعة تلفزيونية، من شأنها تسهيل عمليات الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة وتحسن جودتها وأمانها.

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري سعودي يحصد 5 براءات اختراع تسهل عمليات الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.