كاظم الساهر يثير جدلاً: الرجل لا يسوى شي بلا النساء

محمد بن مسعود - الدمام - فجر‭ ‬‮«‬القيصر‮»‬‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر،‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬بمعشوق‭ ‬النساء‭ ‬أحياناً،‭ ‬تصريحات‭ ‬لافتة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬قد‭ ‬تزعج‭ ‬بعض‭ ‬معجباته‭ ‬ومعجبيه‭ ‬على‭ ‬السواء‭.‬

ففي‭ ‬سؤال‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬CBC‭ ‬المصرية،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يفضل‭ ‬السيدة‭ ‬الشقراء‭ ‬أم‭ ‬السمراء،‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬القول‭ ‬مباشرة‭ ‬‮«‬السمراء‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ويشرح‭ ‬موقفه،‭ ‬خوفاً‭ ‬ربما‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬الشقراوات‭!‬

‮«‬لا‭ ‬نساوي‭ ‬شيئاً‮»‬

كما‭ ‬كال‭ ‬الساهر‭ ‬المديح‭ ‬للمرأة‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬تغنى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬وموسيقاه،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرجل‭ ‬لا‭ ‬يساوي‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬دونها‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬فضل‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬المرأة‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الرجل‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬سواء‭ ‬للأولاد‭ ‬أو‭ ‬العائلة‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الرجل‭ ‬اللي‭ ‬ما‭ ‬يحتوي‭ ‬زوجته‭ ‬أو‭ ‬يتعالى‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬يسمعها‭ ‬كلام‭ ‬سيئ‭ ‬أو‭ ‬يضربها‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬جبان‮»‬‭.‬

صدمة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تأثيرها‭ ‬حاضراً

كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬رحيل‭ ‬أم‭ ‬أولاده،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬وفاتها‭ ‬كانت‭ ‬صدمة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تأثيرها‭ ‬حاضراً‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬وحياة‭ ‬الأسرة‭ ‬بأكملها‭.‬

وأردف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهزة‭ ‬التي‭ ‬أصبنا‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬أم‭ ‬الأولاد‭ ‬لا‭ ‬أتمناها‭ ‬للأعداء‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬أسوأ‭ ‬الناس‭.. ‬كنا‭ ‬منفصلين‭ ‬لكن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يخص‭ ‬الأولاد‭ ‬كنا‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬وكنت‭ ‬مرتاحاً‭ ‬ومطمئناً‭ ‬أنها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الحميمية‭ ‬موجودة‭ ‬بيني‭ ‬وبينها‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لحد‭ ‬الآن‭ ‬ندخل‭ ‬البيت‭ ‬بعدنا‭ ‬ما‭ ‬مصدقين‮»‬‭.‬

كان‭ ‬يبلغ‭ ‬19‭ ‬عاماً

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مارس‭ ‬الفائت،‭ ‬أعلن‭ ‬القيصر‭ ‬وفاة‭ ‬أم‭ ‬أولاده،‭ ‬وكتب‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬‮«‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.. ‬السيدة‭ ‬عروبة‭ ‬الساهر،‭ ‬والدة‭ ‬أولادي‭ ‬وسام‭ ‬وعمر‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وتزوج‭ ‬كاظم‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬كاظم‭ ‬جبار‭ ‬من‭ ‬ابنة‭ ‬عمه‭ ‬‮«‬عروبة‮»‬‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬19‭ ‬عاماً،‭ ‬لكنه‭ ‬انفصل‭ ‬عنها‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬فقط،‭ ‬ولديه‭ ‬منها‭ ‬ولدان‭ ‬هما‭ ‬وسام‭ ‬وعمر‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نجم‭ ‬الساهر‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬التسعينيات،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬انطلق‭ ‬وانتشر‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مستمراً‭. ‬وقد‭ ‬سجلت‭ ‬بعض‭ ‬أغانيه‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬نصها‭ ‬للشاعر‭ ‬نزار‭ ‬قباني‭ ‬نجاحات‭ ‬باهرة،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأجيال‭ ‬يرددونها‭.‬