“الاتفاق” يُعلن سبب غياب “الكويكبي” عن مواجهة “الاتحاد”

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أعلن نادي الاتفاق، سبب غياب لاعبه محمد الكويكبي عن مباراة الاتحاد مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

وأشار نادي الاتفاق، إلى أن الكويكبي قد تعرض لإصابة في التدريبات الأخيرة للفريق؛ حيث شعر بآلام في عضلة الفخذ.

وأتم نادي الاتفاق بيانه بالتنويه إلى أن الجهاز الطبي للفريق فضّل عدم المجازفة بإشراكه في اللقاء.

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Source akhbaar24

