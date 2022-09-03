ريال مدريد يتخطى عقبة بيتيس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

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حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على نظيره ريال بيتيس، بنتيجة 2 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة بالمسابقة.

وسجل ريال مدريد هدف التقدم في الدقيقة 9 عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يتعادل ريال بيتيس عن طريق سيرجيو كاناليس في الدقيقة 17.

وجاء هدف الفوز لفريق ريال مدريد عن طريق رودريجو في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقا على ريال بيتيس صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط.



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Source akhbaar24

