“كوايسون” يقود هجوم “الاتفاق” أمام “الاتحاد”

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أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الاتفاق، باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيواجه به نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق التعاون كالتالي: باولو فيكتور، سعيد المولد، عبدالله الخطيب، مارسيل تيسيران، عبدالرحمن العبيد، علي هزازي، بيرات أوزديمير، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أحمد الغامدي، روبين كوايسون.
وجاءت دكة بدلاء النصر كالتالي: عبدالله العويشير، حمد السياف، سنوسي هوساوي، فهد الدوسري، فهد غازي، فيصل الغامدي، عبدالله السالم، فيتينيو، يوسف نياكاتي.
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Source akhbaar24
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