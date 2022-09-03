“نونو سانتو” يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الاتفاق

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أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو، تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:
” مارسيلو غروهي، أحمد شراحيلي ، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي ، طارق حامد ، كوستا، عبدالرحمن العبود، ايغور كورنادو، رومارينهو”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
“أحمد بامسعود، هارون كمارا، زكريا هوساوي، مدالله العليان، مروان الصحف، سويلم المنهالي، عوض الناشري، نور الدين بحار، عبدالله الجدعاني”.
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Source akhbaar24
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