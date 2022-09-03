︎
.
المناطق_واس
انتزعت “بروق” لـ هجن الشحانية، المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة حيل – مفتوح، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، كما حققت أسرع توقيت ب ( 9:14.317 ) دقائق.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ 8 الأخرى كالتالي: “مشقي” لـ هجن سيح السلم، “أمر” لـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، “عديم” لـ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز ، “أوبره” لـ هجن الشحانية، “ضاوي” لـ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، “حذراي” لـ هجن سيح السلم، “وافي” لـ سيف محمد العامري.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “بروق” الأسرع في سباقات الحيل للأشواط المسائية بمهرجان ولي العهد 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.